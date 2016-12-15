Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, 29 Kasım 2016 tarihinde çeşitli illerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Aralık 2016 tarihinde adli makamlara sevk edilen 3 polisin tutuklandığını bildirdi. Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan bir polis memuru hakkında ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz