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FETÖ soruşturmasında 32 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda çoğunluğu doktor ve eczacı olmak üzere gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.


18 Kasım 2016 10:58

10 gün önce Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde FETÖ/PDY bağlantılı doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin yakalanması için operasyon yapmıştı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Adıyaman’da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında eczacı ve doktor ile veteriner, fizyoterapist, hemşire ve ebelerin de yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyaller, örgüte yönelik yazılı dokümanlar, KHK ile yasaklanan yayınevlerine ait yayınlar, Bank Asya hesap kartları ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bazılarının hoca olarak adlandırıldığı, dini ve siyasi içerikli sohbetler ve yönlendirmeler yaptığı, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in videolarının izletilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş hükümetine karşı propaganda yürütüldüğü iddia edildi. Şüphelilerin örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Banka Asya'ya para yatırdığı da belirlenirken, örgütün gizli haberleşme ağı olan "ByLock, Kakao, Eagle" kullandıkları öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 

Etiketler: fetö soruşturması


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