15 Temmuz gecesi Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sakarya merkezli 19 ilde FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında emekli emniyet müdürü, komiser yardımcısının da bulunduğu 18 emniyet mensubu ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2014'te düzenlenen kanunsuz eyleme katıldıkları için gözaltına alınıp adliyeye getirilen 13 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden eski Sakarya Asayiş Müdürü Hayati Beyazıt, komiser yardımcısı Ercan Demirkol ve polis memuru Harun Reşit Üstün tutuklanırken, polis memurları, S.Y, E.F, K.G, F.T, H.Y, İ.S, E.A, M.B, G.M, A.E, M.K.Ş, H.K, F.E. ve H.İ.Ş ile tekniker A.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Kanunsuz eyleme katıldıkları için gözaltına alınan şüphelilerden tekniker Serdar Yaman, serbest meslek sahibi Arif Uyar, öğrenci Furkan Coşkun ve işçi Fatih Elkoca tutuklanırken, esnaf Y.Ç, A.T, işçi A.S, E.A, öğretmen Z.S, T.Ç, veteriner Ö.A. ile gazeteciler D.S. ve S.H. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.