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FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı

29 Eylül 2016 20:29

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent mahallesinde FETÖ/PDY ile bağlantısı oldukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında AK Partili Buldan Belediye Meclis üyesi O.E.'nin evinin de bulunduğu 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlenerek, adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonda O.E. ile H.H.Y., M.K. ve Ş.D. gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahsın kurulan bir dernekle ilgili olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına sayısının artabileceği belirtilirdi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: gözaltı


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