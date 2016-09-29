Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicekent mahallesinde FETÖ/PDY ile bağlantısı oldukları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Aralarında AK Partili Buldan Belediye Meclis üyesi O.E.'nin evinin de bulunduğu 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlenerek, adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonda O.E. ile H.H.Y., M.K. ve Ş.D. gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahsın kurulan bir dernekle ilgili olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına sayısının artabileceği belirtilirdi.

Medeni Topaloğlu

