Diğer
Kategoriler

FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 4 tutuklama

30 Kasım 2016 20:18

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yurt genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olmak suçundan 5'i sağlık çalışanı bayan toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 2'si bayan 4 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheli bayanın ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bylock kullandığı tespit edilen Kariyer Eğitim Şirketine bağlı Okul ve dershanelerde çalışan 2 şüphelinin de yakalandığı, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Taşkın Sarıca
 

Etiketler: fetö, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç