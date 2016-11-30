Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yurt genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde operasyonlar devam ediyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olmak suçundan 5'i sağlık çalışanı bayan toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 2'si bayan 4 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüpheli bayanın ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bylock kullandığı tespit edilen Kariyer Eğitim Şirketine bağlı Okul ve dershanelerde çalışan 2 şüphelinin de yakalandığı, 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Taşkın Sarıca

