Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında mühendisler ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde görevli olduğu öğrenilen mühendis Gökhan Kazan ve Onur Ertuğrul ile öğretmen Fatih Elgün ve sigortacı Yavuz Çipil, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakim karşısına çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Musa Erdoğan