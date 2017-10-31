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FETÖ soruşturmasında 42 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 42 tutuklama

31 Ekim 2017 23:46

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde; bir kısım personelin şirket hatları ile şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı, diğer bankalardan kredi çekerek örgütün finans ayağını oluşturan Asya Katılım Bankası'nı organize şekilde fonlayarak örgütsel şekilde para yatırdıkları, incelenen dijital verilerde, 'burs', 'bağış' ve 'himmet' adı altında para topladıkları, sosyal medya aracılığıyla algı amaçlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 110 şahsa yönelik 20 Ekim'de operasyon düzenlemiş, zanlılardan 61'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. FETÖ şüphelisi 61 kişi, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 17 şüpheli hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildi. Hakemlik, 42 şüpheliyi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutukladı. 

Etiketler: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

 

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