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FETÖ soruşturmasında 494 memur tutuklandı

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen kamu personeli sayısının 494’e yükseldiği açıklandı.

FETÖ soruşturmasında 494 memur tutuklandı

30 Aralık 2016 16:28

Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli istatistiklerini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 801 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 95 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 729 kamu personeli de açığa alındı. Yapılan açıklamada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 916 kamu görevlisinden 494’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 340 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 92’sinin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’da 42 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’da 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 39 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 60 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken, 27 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı. Soruşturma kapsamında en çok tutuklamanın 193 kişi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapıldığı öğrenildi.
Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 210 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği belirtilirken, bir kişinin de ihraç edildikten sonra görevine iade edildiği bildirildi.
Bu arada Manisa’da 2 bin 330 kamu görevlisi ve yakınının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi. 

Etiketler: fetö, tutuklama


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