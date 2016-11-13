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FETÖ soruşturmasında 5 askere tutuklama

Çorum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında rütbeli personellerin de bulunduğu 7 askerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ soruşturmasında 5 askere tutuklama

13 Kasım 2016 21:58

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında 7 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve aralarında subayların da bulunduğu geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., A.P., E.Ş., Ş.K ve G.D haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklu askerler Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü. 

M. Muttalip Yalçın

Etiketler: 5 asker, fetö soruşturması, tutuklama


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