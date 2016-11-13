15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında 7 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığında görevli olan ve aralarında subayların da bulunduğu geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., A.P., E.Ş., Ş.K ve G.D haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklu askerler Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

M. Muttalip Yalçın