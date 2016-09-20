Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) operasyonu kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli 1 üsteğmen ve 5 astsubay çavuşu gözaltına aldı. Gözaltına alınan rütbeli askerlerin bylock programını kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan askerlerde 1 dolar ele geçtiği ileri sürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ operasyonu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 1 polis memuru ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 polis memurunu gözaltına aldı.

Öte yandan, Samsun'da bir lojistik firmasından da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Muammer Ay

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