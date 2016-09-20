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FETÖ soruşturmasında 6 asker ve 2 polis gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 rütbeli asker, 2 polis ile 1 sivil vatandaş gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında 6 asker ve 2 polis gözaltına alındı

20 Eylül 2016 21:17

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) operasyonu kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli 1 üsteğmen ve 5 astsubay çavuşu gözaltına aldı. Gözaltına alınan rütbeli askerlerin bylock programını kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan askerlerde 1 dolar ele geçtiği ileri sürüldü.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ operasyonu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 1 polis memuru ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1 polis memurunu gözaltına aldı.

Öte yandan, Samsun'da bir lojistik firmasından da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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