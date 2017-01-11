İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından iş adamlarına yönelik başlatılan himmet soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164’ü dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Soruşturma savcılığı tarafından sorgulanan 164 iş adamından 110’u tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken 54’ü serbest bırakıldı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi iş adamı Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak’ın da aralarında bulunduğu 60 iş adamının 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, ifadesini aldığı 50 iş adamının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Başak Akbulut