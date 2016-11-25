Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Merkez ve Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ'ye ait kapatılan kurumlarda müdürlük, çalışan ve öğretmenlik yaptığı iddia edilen şüpheliler ile görevinden ihraç edilen öğretmenlerin bulunduğu 7 şüpheli Cumhuriyet Savcılığının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen soruşturmada aralarında sözde 'mühendislerden sorumlu imam' olduğu öğrenilen İ.K. isimli öğretmenin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ömer Tekcan