Edinilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Deniz Kurmay Binbaşı Sezgin Sezerer’in hakkındaki gözaltı kararı üzerine İstanbul polise harekete geçti. Sezerer’in, Tuzla’daki Deniz Harp Okulu Lojmanlarındaki adresine giden polis kapının açılmaması üzerine çilingir ile evin kapısını açarak evde aramalarda bulundu.
Nöbetçi subay nezaretinde yapılana aramalarda evin giriş kapısının solunda gömme dolap içinde 5 adet MP5 dolu fişeği ele geçirildi. Aramaların ardından evden ayrılan ekipler bir süre sonra şüpheli Sezerer’in ikametine geldiği bilgisini alması üzerine yeniden harekete geçti. İkinci kez adrese gelen polis ekipleri evde bulunan şüpheli binbaşıyı gözaltına aldı.