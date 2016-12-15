Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından adliyeye getirilen Veli B., darbe girişimi sırasında Akıncılar Üssü'ndeki eylemlere ilişkin soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan şüpheli, tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Veli B., “terör örgütü üyesi olmak”, “anayasayı ihlale teşebbüs”, “Cumhurbaşkanına suikast”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandı.

Musa Erdoğan