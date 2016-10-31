Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23 Ekim 2016 tarihinde Alacakaya İlçe Kaymakamı Taşkaya, hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri de yakalama kararını uygulayarak Kaymakam Taşkaya'yı gözaltına almıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde ifadesi tamamlanan Kaymakam Taşkaya adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Taşkaya'nın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil İbrahim Varlı