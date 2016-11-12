Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ soruşturmasında hakim karşına çıkan 2 kişiden 1’i tutuklandı

FETÖ soruşturmasında hakim karşına çıkan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında hakim karşına çıkan 2 kişiden 1i tutuklandı

12 Kasım 2016 07:17

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polis emeklisi baba ile aynı meslekten ihraç edilen oğlu önceki gün gözaltına alındı. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden emekli polis memuru baba hakkında takipsizlik kararı veren savcılık, diğer şüpheliyi tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemede daha önce hakkında meslekten ihraç kararı verilen polis memurunun tutuklanmasına karar verildi.

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!