Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polis emeklisi baba ile aynı meslekten ihraç edilen oğlu önceki gün gözaltına alındı. Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden emekli polis memuru baba hakkında takipsizlik kararı veren savcılık, diğer şüpheliyi tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkemede daha önce hakkında meslekten ihraç kararı verilen polis memurunun tutuklanmasına karar verildi.