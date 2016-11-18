Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 643 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 89 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 855 kamu personeli de açığa alındı. Yapılan açıklamada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 834 kamu görevlisinden 455’inin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 288 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 91’inin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’da, 46 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa’da 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 36 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 84 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken, 7 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı.

Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 148 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği bildirilen açıklamada, 2 bin 203 kamu görevlisi ve yakınının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi.

Sadık Cangel

