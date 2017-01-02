Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen Elazığ Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü N.N., oğlu M.T.N. ve gelini Ş.N. gözaltına alındı. KOM Şubesinde ifadeleri alınan 3 şüpheliden, müdürün oğlunun örgütün haberleşme sistemi “Bylock”u kullandığı, gelinin ise örgütle bağlantılı eğitim kurumlarında görev aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ise yasaklı yayınlar gele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Adliyeye sevk edildi.

(Halil İbrahim Varlı / İHA)