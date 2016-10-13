Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 4’üncü sınıf Emniyet Müdürü E.E., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturmalarını yürütüyordu. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde soruşturma kapsamında gözaltına alınan asker, polis ve çeşitli meslek gruplarından yüzlerce kişinin sorgulamasını bizzat yapan evli ve 2 çocuk babası emniyet müdürü E.E. açığa alınarak gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 5 günlük gözaltı süresinin ardından dün akşam saatlerinde, adliyeye sevk edilen emniyet müdürü E.E.’nin söz konusu soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE