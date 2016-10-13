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FETÖ soruşturmasını yürüten emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı

Edirne’de, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturmalarını yürüten emniyet müdürü, telefonunda ‘Bylock’ programı tespit edilmesi nedeniyle açığa alınmasının gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen emniyet müdürü tutuklandı.

FETÖ soruşturmasını yürüten emniyet müdürü FETÖden tutuklandı

13 Ekim 2016 18:11

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 4’üncü sınıf Emniyet Müdürü E.E., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturmalarını yürütüyordu. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde soruşturma kapsamında gözaltına alınan asker, polis ve çeşitli meslek gruplarından yüzlerce kişinin sorgulamasını bizzat yapan evli ve 2 çocuk babası emniyet müdürü E.E. açığa alınarak gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, 5 günlük gözaltı süresinin ardından dün akşam saatlerinde, adliyeye sevk edilen emniyet müdürü E.E.’nin söz konusu soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE


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