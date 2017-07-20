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FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da yürütülen FEFTÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyeye sevk edildi

20 Temmuz 2017 11:29

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda aralarında doktor, öğretmen, mühendis, özel güvenlik görevlisi ve oto tamircisinin olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem

Etiketler: bolu, FETÖ şüphelisi 10 kişi


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