FETÖ şüphelisi 11 muvazzaf askerden 6'sı adliyeye sevk edildi

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon hattından ardışık aranan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Karabük merkezli, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da yapılan operasyon kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden A.D, S.K, M.K, E.P, H.K, ve C.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 5 muvazzaf askerin sorgusu sürüyor.

Rıdvan Bostancı

