Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık sektöründe taşeron firma çalışanlarından Ö.G., M.G., M.Ş.A., ve sağlık memuru oldukları öğrenilen M.P. ve A.Ş. adliyeye getirildi. Hakim karşısına çıkan M.G., A.Ş., ve M.Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.P. ve Ö.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlker Uyar

