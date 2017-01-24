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FETÖ şüphelisi 36 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okul ayağına yönelik Elbistan merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 36 kişi gözaltına alındı

24 Ocak 2017 11:44

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı verilen 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahıs olmak üzere toplam 43 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. 


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