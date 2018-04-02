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FETÖ şüphelisi 6 asker gözaltına alındı

Bolu merkezli 6 ilde askerlere yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 6 asker gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 6 asker gözaltına alındı
FETÖ şüphelisi 6 asker gözaltına alındı - Foto Galeri

02 Nisan 2018 20:28

 Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik örgütün mahrem yapılanması içindeki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen biri binbaşı, 3’ü üsteğmen ve 2’si astsubay 6 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli olarak Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 asker gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen FETÖ şüphelisi askerlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Faruk Çidem
 

 

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