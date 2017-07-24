FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce operasyon başlattı. Çeşitli meslek gruplarından daha önce FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 6 kişinin örgütün iletişim ağı olan "Bylock"u kullandığı tespit edildi. Şafak vakti yapılan operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Şüpheliler bir hafta boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya