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FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "Bylock" kullandığı tespit edilen 3'ü kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

24 Temmuz 2017 14:41

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce operasyon başlattı. Çeşitli meslek gruplarından daha önce FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 6 kişinin örgütün iletişim ağı olan "Bylock"u kullandığı tespit edildi. Şafak vakti yapılan operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Şüpheliler bir hafta boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, fetö şüphelisi


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