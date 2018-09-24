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FETÖ şüphelisi 9 askerden 3'ü tutuklandı

FETÖ şüphelisi 9 askerden 3'ü tutuklandı
FETÖ şüphelisi 9 askerden 3'ü tutuklandı

Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 askerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şüphelilerin tespitine yönelik operasyon yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü Karabük merkezli, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda muvazzaf askerler E.İ., İ.K., O.Y., F.K. ve B.S ile askeri öğrenci Ş.T.Y. ve görevlerinden ihraç edilen O.D., Ö.K. ve eski asker E.Ö gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen askerlerden E.İ., Ö.K. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıdvan Bostancı
 

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