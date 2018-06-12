FETÖ şüphelisi eski Teğmen tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruştumaları kapsamında, Kara Harp Akademisi’nde görev yaptığı sırada çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen teğmen Murat Keskin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, FETÖ şüphelisi Keskin’in İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Keskin, KOM ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen Murat Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, üniversitede okuduğu sırada başkalarına ait 2 hat üzerinden örgütün haberleşme programı olan bylock’u kullandığı belirtilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faruk Çidem

