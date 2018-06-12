Diğer
Kategoriler

FETÖ şüphelisi eski Teğmen tutuklandı

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski teğmen Murat Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ şüphelisi eski Teğmen tutuklandı

12 Haziran 2018 17:51

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruştumaları kapsamında, Kara Harp Akademisi’nde görev yaptığı sırada çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen teğmen Murat Keskin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, FETÖ şüphelisi Keskin’in İstanbul’da saklandığı bilgisine ulaşıldı. 

Keskin, KOM ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen Murat Keskin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Bolu’da, üniversitede okuduğu sırada başkalarına ait 2 hat üzerinden örgütün haberleşme programı olan bylock’u kullandığı belirtilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Faruk Çidem
 

Etiketler: fetö, Teğmen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç