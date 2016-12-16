Alınan bilgilere göre, asayiş uygulaması Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi başta olmak üzere 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1300 polisinde katıldığı uygulamaya narkotik, organize suçlar, çevik kuvvet, özel harekat, trafik ekipleri, yunus timleri, toplum destekli polisler başta olmak üzere il, ,ilçe emniyet müdürlüklerinin personelleri katıldı. İl merkezi ve ilçelerde yol uygulamaları, parklar, umuma açık yerler, kafeler ve sokak araları gibi yerlerde 3948 kişi sorgulandı. Değişik suçlardan kaydı olan 576 kişi incelendi 24 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında Tarık Kolukırık (27) Sinop ilinde FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranıyordu. Şahıs polisin kafede yaptığı uygulama sonucunda yakalanarak ifadesi alınmak üzere Terör Şubeye götürüldü.

Hırsızlık suçundan aranan 1 kişi, yaralama suçundan aranan 3 kişi, sahtecilik suçundan aranan 1 kişi, İflas ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi, suç uydurma konusundan aranan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 4 kişi ve infaz büro ekiplerince haklarında yakalama emri olan kişilerin adreslerine yapılan hedef operasyonda 11 kişi yakalandı. 8 araç trafikten men edildi.35 araca 23.922 TL idari para cezası uygulandı.10 şahısa kabahatler kanunundan 1050 TL idari para cezası uygulandı.2 şahıs üzerinde 8 adet pakete sarılı fişek tabir edilen satışa hazır 100 gr esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait bir kutu fişek ve 8 adet kesici alet ele geçirildi. 322 yabancı şahısın kimlik tespiti yapılarak incelendi.