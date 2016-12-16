Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » FETÖ şüphelisi huzur operasyonunda yakalandı

FETÖ şüphelisi huzur operasyonunda yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan genişletilmiş asayiş uygulamasında 3948 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde FETÖ/PDY‘dan şüpheli olarak aranan 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 24 kişi gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi huzur operasyonunda yakalandı

16 Aralık 2016 07:37

Alınan bilgilere göre, asayiş uygulaması Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi başta olmak üzere 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1300 polisinde katıldığı uygulamaya narkotik, organize suçlar, çevik kuvvet, özel harekat, trafik ekipleri, yunus timleri, toplum destekli polisler başta olmak üzere il, ,ilçe emniyet müdürlüklerinin personelleri katıldı. İl merkezi ve ilçelerde yol uygulamaları, parklar, umuma açık yerler, kafeler ve sokak araları gibi yerlerde 3948 kişi sorgulandı. Değişik suçlardan kaydı olan 576 kişi incelendi 24 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında Tarık Kolukırık (27) Sinop ilinde FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranıyordu. Şahıs polisin kafede yaptığı uygulama sonucunda yakalanarak ifadesi alınmak üzere Terör Şubeye götürüldü.

Hırsızlık suçundan aranan 1 kişi, yaralama suçundan aranan 3 kişi, sahtecilik suçundan aranan 1 kişi, İflas ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi, suç uydurma konusundan aranan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 4 kişi ve infaz büro ekiplerince haklarında yakalama emri olan kişilerin adreslerine yapılan hedef operasyonda 11 kişi yakalandı. 8 araç trafikten men edildi.35 araca 23.922 TL idari para cezası uygulandı.10 şahısa kabahatler kanunundan 1050 TL idari para cezası uygulandı.2 şahıs üzerinde 8 adet pakete sarılı fişek tabir edilen satışa hazır 100 gr esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait bir kutu fişek ve 8 adet kesici alet ele geçirildi. 322 yabancı şahısın kimlik tespiti yapılarak incelendi.

Etiketler: fetö şüphelisi, FETÖ/PDY operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç