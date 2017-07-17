Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • FETÖ şüphelisi kadın öğretmen polisten kaçmak için balkondan atladı, ayağını kırdı

FETÖ şüphelisi kadın öğretmen polisten kaçmak için balkondan atladı, ayağını kırdı

Bursa’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda bir kadın öğretmen, polisten kaçmak için balkondan atladı, ayağını kırdı.

FETÖ şüphelisi kadın öğretmen polisten kaçmak için balkondan atladı, ayağını kırdı

17 Temmuz 2017 09:58

Emniyetteki sorgusu tamamlanan kadın ve 7 öğretmen adliyeye sevk edildi. Bursa’da öğretmenken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen üçü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullanmak" suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında polisten kaçmak isterken evinin balkonundan atlayan ve ayağını kıran kadın öğretmen H.B. de bulunuyor.  

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: bursa, FETÖ/PDY operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!