FETÖ şüphelisi müdür yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütü ait kapatılan yurtta görev müdür olarak görev yapan hakkında gözaltı kararı olan Muhammed B.’nin (27), Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, özel bir tedavi olduğu bilgisini ulaştı. Bunun üzerine akşam saatlerinde harekete geçen ekipleri FETÖ şüphelisini hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak



