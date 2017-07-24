Diğer
Kategoriler

FETÖ şüphelisinin evinden 7 adet 1 dolar çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra yurt dışına kaçan ve bir yıl sonra geri dönen FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ şüphelisinin evinde yapılan aramalarda 7 adet 1 ABD doları, 28 bin 150 dolar ve örgüt liderine ait kitaplar ile çekler ele geçirildi.

FETÖ şüphelisinin evinden 7 adet 1 dolar çıktı

24 Temmuz 2017 14:09

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1989 yılında öğrenim gördüğü üniversitede dönem birincisi iken FETÖ’ye kazandırılan M.Y.’nin üniversite bitiminde Serhat Dersanesi ve Pınar Özel Eğitim Şirketinde görevlendirildiği belirlendi.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün bazı üyeleri ile birlikte Kayseri Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği’ni kurduğu tespit edilen M.Y.’nin aynı zamanda terör örgütüne ait Kaynak Holding A.Ş. bünyesindeki şirketler tarafından yayınlanan ilk, orta ve lise yardımcı kaynak kitap ve testlerinin bayiliğini yaptığı, terör örgütüne ait şirketleri ve Kayseri’deki bazı esnafları dolandırdığı ve hain darbe girişiminden iki gün sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Yaklaşık bir yıl sonra yurda dönen FETÖ şüphelisi M.Y.’nin Kayseri’ye geldiğini belirleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2017 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.Y.’nin evinde yapılan aramalarda 28 bin 150 dolar, 7 adet 1 ABD doları, çok sayıda doküman, terör örgütüne sağlanan finanslara ilişkin çekler, örgüt liderine ait kitaplar ele geçirildi. 

Etiketler: 1 dolar, fetö şüphelisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!