Diğer
Kategoriler

FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan ve Karaman’da yakalandıktan sonra Ankara’ya götürülen kadın şüphelinin içinde bulunduğu sivil polis aracı kamyonla çarpıştı. Kazada FETÖ şüphelisi ile 3 polis memuru yaralandı.

FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

07 Ağustos 2017 16:50

Kaza, Karaman-Konya karayolu Gökhöyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında aranması bulunan Neslihan Y., Karaman'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Neslihan Y., TEM Şubesinde görevli polis memuru Selahattin B. idaresindeki sivil polis aracıyla polis memurları Tuğba K. ve Muhammet Raşit G. nezaretinde Ankara’ya teslim edilmek üzere yola çıktı. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu polis aracı, Gökhöyük mevkiine geldiğinde aynı istikamette giderken sol şeritten aniden sağ şeride geçerek dönmek istediği iddia edilen M.D. idaresindeki 42 LZ 321 plakalı su tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole inerek durabildi. Kazada polis memurları sürücü Selahattin B. ile Tuğba K., Muhammet Raşit G. ve FETÖ şüphelisi Neslihan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!