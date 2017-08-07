FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Kaza, Karaman-Konya karayolu Gökhöyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında aranması bulunan Neslihan Y., Karaman'da Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Neslihan Y., TEM Şubesinde görevli polis memuru Selahattin B. idaresindeki sivil polis aracıyla polis memurları Tuğba K. ve Muhammet Raşit G. nezaretinde Ankara’ya teslim edilmek üzere yola çıktı. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu polis aracı, Gökhöyük mevkiine geldiğinde aynı istikamette giderken sol şeritten aniden sağ şeride geçerek dönmek istediği iddia edilen M.D. idaresindeki 42 LZ 321 plakalı su tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole inerek durabildi. Kazada polis memurları sürücü Selahattin B. ile Tuğba K., Muhammet Raşit G. ve FETÖ şüphelisi Neslihan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı



