Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 74 sanık hakkında açılan dava tanıkların dinlenilmesiyle devam etti. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar Mersin eski Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün ve Nurettin Aytuğ ile FETÖ darbe girişimi sonrasında tutuklu ve tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği tanıklardan avukat Mehmet Şamil Şenalp, sanık Abidin Gürsoy’un Konya’daki avukatların 'abisi' olduğunu ileri sürdü. Avukat Mehmet Şamil Şenalp, sanıklardan Abidin Gürsoy'un "Sık sık Pensilvanya'ya gider, dönüşte hacdan gelmiş gibi ziyaret edilirdi. Mavi Marmara ve 17-25 Aralık sonrasında Fetullah Gülen’e yönelik eleştiride bulunduğumuzda bize, 'Fetullah Gülen bana adın Ayşe, bundan sonra etek giyip gezeceksin dese itiraz etmeden eteğimi giyer gezerim' şeklinde sözler söyledi" dedi.

“Hizmet hareketine gönül veren hiçbir insan 15 Temmuz’un içinde olmaz”

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturmasından tutuklu yargılanan sanık Abidin Gürsoy, tanık avukat Mehmet Şamil Şenalp’in konuşmasının ardından söz aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kendileriyle ve hizmet hareketiyle bir ilgisinin olmadığını savunan Abidin Gürsoy, “15 Temmuz’u kim yaptıysa, Allah lanet eylesin. Ben Allah’a inanıyorum ve kaderimi yaşayacağım. Bu işin asıl sorumluları bir gün ortaya çıkacak. Hizmet hareketine gönül veren hiçbir insan 15 Temmuz’un içinde olmaz. Ben hizmet hareketini dolu dolu yaşadım. Bu harekete gönülden bağlıyım. Bu hareketin içinde olanlar polise, askere ve millete silah çekmez” şeklinde konuştu.

Mahkemede söz alan müşteki avukatlardan birinin "FETÖ" demesi üzerine sanık Abidin Gürsoy, mahkeme başkanına "'FETÖ' diye hakaret etmesin" şeklinde tepki gösterdi. Mahkeme heyeti "FETÖ" ismi tartışmasının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Sanıklar hakkında, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na üye olmak", "Soruşturmanın, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, gizlemek veya değiştirmek" gibi suçlamalar bulunuyor.

Selman Ayas

