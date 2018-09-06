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FETÖ tanığından sınav sorusu itirafı

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan karı kocanın yargılanması sürüyor. Tutuklu sanık Mahmut Selim A. ifadesinde, sınav öncesi kendisine verilen soruların yüzde 85’inin sınavda çıktığını söyledi.

FETÖ tanığından sınav sorusu itirafı

06 Eylül 2018 13:21

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında dava açılan Mahmut Selim A. ve Rabia A. duruşmada avukatları ile hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mahmut Selim A. ve tutuksuz yargılanan Rabia A. taliye ve beraatlerini talep etti. Rabia A. yaptığı savunmada ByLock kullandığına ilişkin soruya, “Ben ByLock kullanmadım. ByLock’da kullanıcı adı ve şifresinin çocuğumun doğum tarihi ve adının olması tamamen tesadüf” dedi.

"ASKERİ LİSE SINAVI ÖNCESİ POŞET İÇİNDE SORULAR GETİRİLDİ" 

Başka bir dosyada FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Yasin S., askeri lise sınavı öncesi tutuklu sanık Mahmut Selim A.’nın poşet içinde bazı sorular getirdiğini ifade ederek, “Mahmut Selim A. 2011 yılında askeri lise sınavı öncesinde poşet içinde soruların olduğu kağıtları getirerek bana ezberletti. Ertesi gün soruları götürdü. Askeri lise sınavına girdiğimde ezberlediğimiz soruların yüzde 85’i çıktı. Benden sorumlu olan kişiydi" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 1 Kasım tarihine ertelendi.
(Burak Tekin/İHA) 

 

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