FETÖ tarafından katalogdan evlendirilen kadın öğretmen itirafçı oldu

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen M.K. ve öğretmen eşi L.K. itirafçı oldu. Teğmen M.K’nin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Bugün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi L.K. de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde mahrem ablalar tarafından kendisine eş seçildiğini söyleyen L.K., "Benimle ilgilenen abla, KPSS'ye girmemin ardından beni biriyle tanıştıracağını söyledi. Sınavdan sonra benimle ilgilenen abla, ‘Senin için iyi bir yer düşünüyoruz, Ankara'da ailen de var ama KPSS evine seni götüreceğiz. Bunu kimseye söyleme. Seni bakanlıklardan birisine düşünüyoruz’ dedi bana” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün iletişim uygulaması Bylock üzerinden irtibat kurduklarını söyleyen L.K., “Benimle ilgilenen abla bana, ‘Telefonuna bir program yüklenecek. Buradan ablalar sizi kontrol edecekler. Program, ByLock ama kimseye söylemeyin. Cemaate özel bir program, akıllı telefonu olanlara söyle; onlara da yüklenecek’ dedi. Ben de akıllı telefonlara olanları söyledim, sonra onların da telefonlarına yüklediler. KPSS evinde ODTÜ mezunu biri vardı. Muhtemelen şu anda bürokrattır” diye konuştu.

Eşi üsteğmen M.K. ise ifadesinde "Görüştüğüm abilerden biri kurmaylık sınavında çıkabilecek soruları verebileceklerini kazanamazsam bile yardımcı olacaklarını söyledi. Kazandım" şeklinde konuştu.

Murat Kanber

