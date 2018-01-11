Diğer
Kategoriler

FETÖ tarafından katalogdan evlendirilen kadın öğretmen itirafçı oldu

Kocaeli’de FETÖ tarafından katalogdan gösterilerek evlendirilen ve emniyete teslim olan kadın öğretmen ifadesinde, “Benimle ilgilenen abla, KPSS'ye girmemin ardından beni biriyle tanıştıracağını söyledi” dedi.

FETÖ tarafından katalogdan evlendirilen kadın öğretmen itirafçı oldu

11 Ocak 2018 20:59

FETÖ tarafından katalogdan beğendirilip evlendirilen teğmen M.K. ve öğretmen eşi L.K. itirafçı oldu. Teğmen M.K’nin daha önce hakkında soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Bugün ise FETÖ’nün katalog üzerinden kendisi ile evlendirdiği öğretmen eşi L.K. de FETÖ’nün baskılarından dolayı Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde mahrem ablalar tarafından kendisine eş seçildiğini söyleyen L.K., "Benimle ilgilenen abla, KPSS'ye girmemin ardından beni biriyle tanıştıracağını söyledi. Sınavdan sonra benimle ilgilenen abla, ‘Senin için iyi bir yer düşünüyoruz, Ankara'da ailen de var ama KPSS evine seni götüreceğiz. Bunu kimseye söyleme. Seni bakanlıklardan birisine düşünüyoruz’ dedi bana” şeklinde konuştu.
FETÖ’nün iletişim uygulaması Bylock üzerinden irtibat kurduklarını söyleyen L.K., “Benimle ilgilenen abla bana, ‘Telefonuna bir program yüklenecek. Buradan ablalar sizi kontrol edecekler. Program, ByLock ama kimseye söylemeyin. Cemaate özel bir program, akıllı telefonu olanlara söyle; onlara da yüklenecek’ dedi. Ben de akıllı telefonlara olanları söyledim, sonra onların da telefonlarına yüklediler. KPSS evinde ODTÜ mezunu biri vardı. Muhtemelen şu anda bürokrattır” diye konuştu.

Eşi üsteğmen M.K. ise ifadesinde "Görüştüğüm abilerden biri kurmaylık sınavında çıkabilecek soruları verebileceklerini kazanamazsam bile yardımcı olacaklarını söyledi. Kazandım" şeklinde konuştu. 

Murat Kanber
 

Etiketler: fetö

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç