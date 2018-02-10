FETÖ, teğmene casusluk yaptırmış

Hakkında hiçbir soruşturma yokken savcılığa başvurarak itirafçı olan Üsteğmen Muhittin K’nın ifadesine ulaşıldı. Kendi hücresinden olan 3 kripto FETÖ’cüyü deşifre eden Muhittin K. ifadesinde, örgüt mensuplarının çalıştığı yerler, komutan ve çalışma arkadaşları hakkında resim, ses kaydı ile birliklerle ilgili bilgi ve belge istediklerini söyledi. İtirafçı olması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Muhittin K. örgütle bağlantısının üniversite yıllarında başladığını söyledi. Eskişehir’de kaldığı evin abisinin, evden ayrılarak PKK’ya ait evlere geçtiğini anlatan Muhittin K’nın ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

SORULARI VERDİLER

Ramazan P. ve Emre kod adlı Ahmet S. mahrem yapı ile ilgileniyordu. Yurdun odasında Ahmet S. isimli şahısla görüştüm. Oda içerisinde masanın üzerinde Kur’ân-ı kerim ve laptop vardı. Bana ‘Bu odada gördüğün konuştuğum ne varsa Kur’ân üzerine yemin edeceksin kimseye söylemeyeceksin’ dedi. ‘Askerî okula gideceksin. Namaz kılmayacaksın, oruç tutmayacaksın’ dedi. Ardından laptopu açtı. ‘Hiçbir yere not almayacaksın. Aklında tutacaksın. Yalnızca cevapları oku’ dedi. Ben de yalnızca cevapları okudum. 2010’da girdiğim imtihanda aynı sorular çıktı.

Eylül 2011’de Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında göreve başladık. O dönem bizimle ilgilenen Esat kod adlı şahıs ‘Komutanlarınızla kötü olmayın. Derslerinize çalışın’ diye telkinlerde bulunurdu. Görüştüğüm örgüt mensupları çalıştığım yerler, komutan ve çalışma arkadaşlarımız hakkında resim, ses kaydı ile birliklerle ilgili bilgi ve belge isterlerdi. Kimseye birliklerim, komutanlarım ve çalışma arkadaşlarım ile ilgili bilgi vermedim.

KTTC’de görev yaparken ismini hatırlamadığım bizden sorumlu olan şahıs COVER ME isimli programı telefonuma yüklemişti. Bu program üzerinden haberleşiyorduk. Çağıracakları zaman saati söylüyorlardı. Bu mesaj bir süre sonra kendiliğinden siliniyordu.

Türkiye Gazetesi