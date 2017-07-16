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FETÖ tehlikesi Bağdat’ta anlatıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükleçiliğinde düzenlenen programla Fethullacı Terör Örügütü'nün (FETÖ) geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimi sırasında yaşananlar ve geçen 1 yıllık süreç gazeteciler anlatıldı. Etkinliğe Bağdat’da bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği’de katıldı.

FETÖ tehlikesi Bağdatta anlatıldı

16 Temmuz 2017 12:02

Türkiye'nin Bağdat Büyükleçisi Fatih Yıldız, toplantida yaptiği konuşmada, "FETÖ örgütünün yaptığı basit üniformalı bir darbe değil, yeni nesil ve farklı bir terör eylemiydi. Şeytani duygularla beslenen kişiye tapınma anlayışının tezahürü olan bir terör girişimiydi. Türkiye’nin bu yapı ile mücadelesi kararlılıkla ve hukuk çerçevesinde devam ediyor" dedi.
Irak’ın terörle mücadele eden ve acılar çekmiş bir ülke olarak 15 Temmuz darbe girişimini ve sonuçlarını en iyi anlayabileceğini belirten Yıldız, "Bu terör örgütü, dünyanın birçok yerinde son derece etkin. Irak'ta da hala faaliyetlerini sürdürüyor. Kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar. Irak'ta faaliyetlerinin sonlandırılması ülke halkının yararına olur. Burada okullar aracılığıyla mevcudiyetlerini sürdürüyorlar. Bu konudaki görüşmelerimiz Irak makamlarıyla son hızıyla devam ediyor" diye konuştu. 

Akif Yaman


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