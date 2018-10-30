FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 40 şüpheliye gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen KARA Kuvvetlerinden 4 BİNBAŞI, 26 YÜZBAŞI, 9 ÜSTEĞMEN ve 1 MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 40 şüpheli hakkında 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 21 si AKTİF GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince ANKARA ve 20 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.