FETÖ TSK mahrem yapılanmasına yönelik operasyonunda 32 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tekirdağ merkezli 16 ili kapsayan soruşturma kapsamında polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 32'ye çıktı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınlardan adlı makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı adlı kontrol şartıyla serbest, biri ise serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişiden 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.