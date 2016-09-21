Edinilen bilgiye göre, İ.E. isimli vatandaşı arayan ve kendisini Komiser Mustafa olarak tanıtan kişi, İ.E.’ye FETÖ ile ilgili bir takip yaptıklarını, bankada bulunan parasını bankada çalışan ve örgüte üye olan bir kişinin kullandığını ve hesabının dondurulduğunu söyledi.

Kendisini arayan kişinin bankaya gidip parasını çekmesini istediği İ.E., bankadaki 80 bin lirasını kendisine verilen başka bir bankada hesabı bulunan İ.H.N.K. isimli kişinin hesabına yatırdı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan İ.E., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İ.H.N.K. isimli kişinin Gaziantep’te ikamet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.