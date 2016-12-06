Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, dün Çamlıca gişelerde gerçekleştirilen uygulama sırasında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontroller sırasında FETÖ soruşturmasından aranan zanlı H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Valizinde yapılan incelemede 20 bin doları ve 257 bin TL, yaklaşık 180 bin TL değerinde çeşitli bankalara ait çek ele geçirilen zanlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, dün Çamlıca gişelerde gerçekleşen uygulamaları denetlemiş, basın mensuplarına uygulamalar hakkında bilgi vermişti.

Cenk İşver

