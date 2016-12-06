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FETÖ üyesi para dolu valizle Çamlıca gişelerde yakalandı

Çamlıca gişelerde polisin uygulaması sırasında, FETÖ soruşturmasından aranan bir zanlı içinde yüklü miktarda para bulunan valizle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ üyesi para dolu valizle Çamlıca gişelerde yakalandı

06 Aralık 2016 19:16
FETÖ üyesi para dolu valizle Çamlıca gişelerde yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, dün Çamlıca gişelerde gerçekleştirilen uygulama sırasında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontroller sırasında FETÖ soruşturmasından aranan zanlı H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Valizinde yapılan incelemede 20 bin doları ve 257 bin TL, yaklaşık 180 bin TL değerinde çeşitli bankalara ait çek ele geçirilen zanlı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, dün Çamlıca gişelerde gerçekleşen uygulamaları denetlemiş, basın mensuplarına uygulamalar hakkında bilgi vermişti.  

Cenk İşver
 

Etiketler: çamlıca gişeleri, fetö


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