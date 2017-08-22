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FETÖ üyesi yurtdışına çıkarken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yurtdışına çıkmaya çalışan FETÖ üyesi deniz hudut kapısında yakalandı.

FETÖ üyesi yurtdışına çıkarken yakalandı

22 Ağustos 2017 07:06

Bodrum'dan yurt dışına deniz yolu ile çıkmak isteyen E.B. isimli Fetö üyesi deniz hudut kapısında polis ekiplerince yakalandı.

Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ üyesi E.B'yi incelemeye alan polis ekipleri şahsın adına kayıtlı telefon hatlarında ve kullandığı telefon da "Bylock" kullanıcı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucunda E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri tamamlanan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Eren Ayhan
 


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