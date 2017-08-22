FETÖ üyesi yurtdışına çıkarken yakalandı

Bodrum'dan yurt dışına deniz yolu ile çıkmak isteyen E.B. isimli Fetö üyesi deniz hudut kapısında polis ekiplerince yakalandı.

Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ üyesi E.B'yi incelemeye alan polis ekipleri şahsın adına kayıtlı telefon hatlarında ve kullandığı telefon da "Bylock" kullanıcı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon sonucunda E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri tamamlanan E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eren Ayhan

