15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kamu personeli ve sivil vatandaş olmak üzere toplamda 606 kişi sorgulandı.

Bitlis Valiliğinden alınan bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamu kurumları başta olmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında 606 kişinin sorgulandığı, bunlardan 152’sinin açığa alındığı, 273’ünün meslekten çıkarıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 179 sivil vatandaştan 58’inin ise halen firar olduğu belirtildi. Gözaltına alınarak emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 170’inin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 142’sinin ise tutuklandığı ifade edildi. Halen 58 kişinin firari olarak arandığı soruşturmada 34 kişi ise serbest bırakıldı.

PKK/KCK operasyonunda ise 104 personelin açığa alındığı, bunlarla ilgili soruşturmanın da halen devam ettiği belirtildi.

FETÖ/PYD ve PKK/KCK operasyonlarında toplamda 710 personelin sorgulandığı öğrenildi.

Vahit Olcay