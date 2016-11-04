Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Çarşamba günü telefon dolandırıcıları merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi’nde oturan emekli Mustafa Orhan B.'yi (63) arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 'FETÖ hesabınızı ele geçirdi. Hesabınız üzerinde işlem yapıyor. Biz sizi aklayacağız ancak hesabınızdaki paranızı çekip bize verin' dediler. Mustafa Orhan B. de dolandırıcılara inanarak, eve gelen sözde polise önce 2 bin lira ve 20 bin lira değerinde altın verdi. Mustafa Orhan B.'nin hesabında yüklü miktarda para olduğunu öğrenen dolandırıcılar, şahsı iyice korkutarak hesaptaki bütün parayı çekip kendilerine vermesini istedi. Mustafa Orhan B., bankaya giderek 93 bin lirayı ve başka bir banka hesabında bulunan 86 bin lirayı da çekerek dolandırıcılara teslim etti.

Bursa'da yaşlı bir kadını da dolandırmışlar

İki dolandırıcı, 20 bin liralık altını ve 181 bin lirayı alarak 16 RN 002 plakalı otomobille kentten ayrılmak için yola çıktı. Konya-Ereğli yolunda uygulama yapan polisler, dolandırıcıların otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda para ve altını gören polis, otomobilde bulunan Ahmet Ç. (29) ile Hamdullah Ç.'ye (22) yönelik yaptığı kimlik sorgusunda Ahmet Ç.’nin bir süre önce telefon dolandırıcılığından cezaevinden çıktığını belirledi. Polis, otomobildeki altın ve paraların da dolandırıcılık yoluyla ele geçirildiği şüphesi üzerine şahısları gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti. İki dolandırıcının Konya'ya gelmeden önce Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşlı bir kadından 10 bin lira dolandırdıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilde bulunan 140 bin lira ile altınlar ise Mustafa Orhan B.'ye teslim edildi. Mustafa Orhan B.'nin, emniyete çağrılıp, paraları teslim edilince dolandırıldığını anladığı belirtildi.

Selman Ayas