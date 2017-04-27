FETÖ yargısı milyonluk arsayı gasp etti

Selam Tevhid kumpasıyla telefonları dinlenen iş adamı Kamil Darbaz’ın İstanbul Göztepe’deki 9 dönümlük arsasını gasp etmek için kurulan hukuk kumpası pes dedirtti. Darbaz’ın şirketine ait arsa, ortağı Özcan Şimşek tarafından 820 bin TL’ye hileli şekilde satıldı. Arsayı alan kişi, Şimşek’in kardeşiyle kat karşılığı anlaştı. Arsa bir haftada değerini 50’ye katladı, 15 milyon dolar kazandı. Bu hileli satışı iptal ettirmek için 9 yıldır hukuk savaşı veren Darbaz’ın haklılığını gösteren üç ayrı mahkeme kararı görmezden gelindi. “Satış hilelidir” tesbiti yapan bilirkişi raporu hakimin üç kez ikazına rağmen aylarca mahkemeye getirtilemedi. FETÖ Yargıtay İmamı Hüseyin Yıldırım’ın başkan yardımcısı olduğu 17. Hukuk Dairesi, 18 ay beklettiği dosyayı duruşmaya iki gün kala kimseye haber vermeden 11. Hukuk Dairesi’ne yolladı. 11. Daire onlarca içtihatına rağmen aleyhte karar verdi. AYM'nin vereceği kararı bekleyen Darbaz'ın FETÖ yargısının fotoğrafını çeken 9 yıllık hukuk mücadelesini anlattı.

SADECE HAFRİYAT İÇİN 2,5 MİLYON TL

Darbaz’ın Özcan Şimşek’le kurduğu inşaat şirketi, 2005 yılında Sahrayı Cedid’de 9 dönümlük bir arsanın üçte birini satın aldı. Geri kalan kısmı için de 81 ayrı toprak sahibi ile kat karşılığı inşaat yapmak için anlaşıldı. 33 katlı rezidans projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden onay alan Darbaz, inşaata başladı. 1,5 yıl boyunca 2 milyon 500 bin TL harcayarak taş kırma ve hafriyat çalışması yaptırdı. Bir yandan da inşaatın satış ve kiralama işlemlerine başladı. Rezidansın iki katını şahsi dostlukları sayesinde İttifak Holding’in Adese marketler zincirine, 150 bin TL kaparo alarak kiraladı.

ORTAĞIN GÖZÜ AÇILDI

2009'da ortağının hareketlerinden şüphelenen Darbaz, o günkü değeri 12 milyon dolar olan arsanın Ekrem Sayan isimli bir kişiye 820 bin TL’ye satıldığını, bu kişinin de FC Yapı isimli bir şirket ile yeni inşaat sözleşmesi yaptığını öğrendi. Darbaz, tüm bu işlemlerin Özcan Şimşek’in şirketteki müdürlük hak ve yetkisine dayanarak ‘Ortaklar Kurulu Kararı’ olmaksızın yaptığını ortaya çıkardı. Darbaz, FC Yapı’nın sahibini araştırınca, karşısına Özcan Şimşek’in kardeşi olan ve satıştan 15 gün öncesine kadar İgdaş’da asgari ücretle çalışan Hasan Şimşek çıktı.

ALTINBAŞLAR DEVREYE GİRMİŞ

Aynı hafta içerisinde Altınbaş Holding’in de FC Yapı ile adi ortaklık anlaşması yaptığını öğrenen ve holding sahipleri Vakkas ve Hüseyin Altınbaş ile görüşen Darbaz, hileli bir satışla karşı karşıya olduğunu anladı. Altınbaş’ları “Bu şirkette usulsüz işlemler yapıldı, lütfen bu işe müdahil olmayın” diye uyardı. Ancak uyarıları karşılık bulmadı. Darbaz akabinde de ‘devredilen şirket payının iadesi için tapu iptali’ ile ‘ortaklığın aleyhine yaptığı işler nedeniyle ortağı Özcan Şimşek’in şirket müdürlüğünden azli” için iki ayrı dava açtı. Darbaz, iki davadan biri olan Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan “ortağının müdürlükten azli” davasını kazandı, bu dava Yargıtay 11. Dairesi tarafından da onandı. Darbaz’ın Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı iptal davası ise 2011’de aleyhine sonuçlandı. Mahkeme bilirkişi raporuna rağmen hileli satışın tespit edilemediğine karar verdi.

Aynı konuda iki farklı karar

Kamil Darbaz’ın tapu iptali istemiyle Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın Yargıtay aşamasında FETÖ yargısının röntgeni çekildi. Davanın gönderildiği 17. Hukuk Dairesi’nin başında şu an FETÖ Yargıtay İmamı olduğu için tutuklu olan Hüseyin Yıldırım vardı. Dava Yargıtay’a gönderildikten sonra 18 ay boyunca dosyayı kendi dairesinde tutan ve 1,5 yıl sonra 3 Haziran 2013’e duruşma tarihi veren Yıldırım, dosyayı duruşma gününden iki gün önce Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne yolladı. Darbaz ve avukatları da soluğu 11. Hukuk Dairesi’nde aldı.

SAVUNMA GEREKSİZ!

Darbaz, Yargıtay’taki duruşmayı şöyle anlattı: “Mahkeme başkanı avukatımızın savunmasını keserek ‘Zaten bu konuda haklılığınızı gösteren dairemizin içtihatları var. Bir şirketin tek gayrimenkulu varsa satış için genel kurul kararı şart’ dedi."

DEVREYE GİRDİLER

5 üyeden oluşan Daire, “Savunma yapmanıza bile gerek yok” dediği halde iki gün sonra oy birliğiyle Darbaz’ın aleyhinde karar verdi. 11. Hukuk Dairesi, aynı konuda sadece 11 ay önce Darbaz’ın lehinde karar verdiğini unuttu. Darbaz, şirket ortağı Özcan Şimşek’in müdürlükten alınmasına ilişkin dava onaylanırken tapu iptal davasının reddedilmesini şöyle yorumladı: “Müdürlük konusu zaten şirketin içi boşaldığı için diğerlerinin dikkatini çekmedi. Bu yüzden mahkemeye müdahale etme gereği duymadıklarını düşünüyorum. Ancak tapu söz konusu olunca devreye girdiler, öyle görünüyor.” Darbaz, projeyi hileli satış sebebiyle tamamlayamayınca; daireleri sattığı ve dükkanları kiraladığı üçüncü kişiler tarafından da hileli satışın iptali için dava açıldı. İki ayrı davadan İttifak Holding, kira sözleşmesine dayanarak Anadolu Adliyesi 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı. Yargıtay 17. Dairesi mahalli mahkemenin satışın iptali kararını onayladı. Projeden daire satın alan başka bir mağdurun 45. Ticaret Hukuk Mahkemesi’nde açtığı başka bir davada ise satış iptaline karar verildi. Hatta bu mahkeme, hileli satışa karar verirken arsanın bedelinin 6 milyon 339 bin TL olduğunu tespit etti. Bu davanın neticesinin Yargıtay’da aleyhlerine sonuçlanmasını önlemek isteyen FC Yapı, dosya Yargıtay’a gitmeden mağdur kişiye daire teklif ederek konuyu kapattı.

Yargıtay’ı etkileyen Altınbaş mı?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2 bin 527 sayfalık FETÖ iddianamesinde FETÖ’nün Türkiye imamının yardımcılığını yapan Hazım Sesli ile irtibatlarının olduğu belirtilen Altınbaş Holding sahiplerinden İmam Altınbaş ile Hüseyin Altınbaş’ın FETÖ ile ilişkilerinin arsa ile ilgili davalar üzerinde etkili olup olmadığı merak ediliyor. Ayrıca Vakkas Altınbaş’ın damadı Bulut Akacan ile Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Ömer Hasırcılar’ın KKTC’de faaliyet gösteren FEO isimli ortak gayrimenkul şirketi bulunuyor. Ekonomist Dergisi’nin Mart 2017 tarihli sayısında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, aynı arsaya yapacakları inşaat girişiminden bahsetmişti. Vakkas Altınbaş, oğlu Orkun Altınbaş ile Serdar Altınbaş’ın söz konusu arsa üzerinde 300 milyon TL gelir beklentili bir inşaat yapacaklarını anlatmıştı. Arsa halen Darbaz’ın arsasının hileli şekilde devredildiği FC Yapı’nın üzerinde kayıtlı görünüyor.

AYM kararıbekleniyor

Kamil Darbaz, hileli satış ile elinden alınan arsa ve projesi için bilirkişi raporları, hukuk mütalaası, Yargıtay içtihatları, 3 ayrı mahalli mahkemenin hileli satışı tespit eden kararına rağmen netice alamayınca 2015 yılında Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Sonucu bekleyen Darbaz, arsaya Altınbaş Holding’in inşaat hazırlığı yaptığını gazete haberlerinden öğrenince AYM’den tedbir talep etti. Darbaz şunları söyledi: “Bizim projemizi kendi projeleri gibi lanse ediyorlar. Altınbaş, tek kuruş harcamadan projeden 300 milyon TL gelir beklediklerini söylüyor. Hukuksuzluğun giderilmesi, projeden daire alacakların mağdur olmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk” dedi. Darbaz’ın şirketine ait arsanın ortağı tarafından Darbaz’ın haberi olmadan satıldığı Ekrem Sayan’ın mahkeme tutanaklarındaki “Yatırım için aldım” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekici. Darbaz bu açıklamanın komikliğine dikkat çekerek “Bu kişi arsayı bir hafta sonra ortağımın kardeşine ve yeğenlerine ait FC Yapı isimli şirkete kat karşılığı veriyor. 15 milyon doların üzerinde bir gelir elde ediyor. Bu durumda bir haftada parasını 50’ye katlamış oluyor.”



Kaynak: Yenişafak