Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » FETÖ yüzünden binlerce öğrenciye kitap dağıtılamadı

FETÖ yüzünden binlerce öğrenciye kitap dağıtılamadı

Bursa'da FETÖ'nün kapanan yayınevleri yüzünden binlerce öğrenci kitaplarını alamadı. Bir çok okul önünde yardımcı kitapların karaborsa olarak satılmasına velilerden tepki geldi.

FETÖ yüzünden binlerce öğrenciye kitap dağıtılamadı

28 Eylül 2016 10:31
FETÖ yüzünden binlerce öğrenciye kitap dağıtılamadı - Tıkla İzle

Bursa'da FETÖ'nün kapanan yayınevleri yüzünden binlerce öğrenci kitaplarını alamadı. Müfredat üzerindeki değişiklikler ve basın evlerinin kapatılması nedeniyle öğrencilere henüz yeni eğitim öğretim yılına ait kitaplar dağıtılamazken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gerektiğinde öğrencilerin kitapları internet üzerinden indirebileceğini belirtti. Bir çok okul önünde yardımcı kitapların karaborsa olarak satılmasına velilerden tepki geldi. Okulların açılmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen ilköğretim öğrencilerine hala kitaplar dağıtılamadı. Kapatılan Fetullahçı terör örgütüne bağlı yayınevleri yüzünden okul kitapları basılmayan öğrenciler okul önlerinde satılan yardımcı kitapları alarak eğitime başladı. Birçok okulda 1. sınıf örencileri MEB tarafından kitap dağıtımı yapılamadığı için okul önlerinde satılan yardımcı kitaplara akın etti. 2. 3. ve 4. sınıflarda ise birçok ders kitabı dağıtılmadı. FETÖ yüzünden mağdur olan aileler ücretsiz dağıtılan kitapları bulamadıkları için yardımcı kitaplara yüzlerce lira vermek zorunda kaldı.

Öğretmenlerin eğitime bir an önce başlamak istemesi aileleri kitap almaya zorunlu kıldı. Çocukların derslerden geri kalmaması için zorunlu olarak yardımcı kitapları para vererek almak zorunda kalan aileler bu duruma kısa sürede çözüm bulunmasını istedi. Okul yönetimleri ise öğrencilerin eksiklerini tamamlamak için var güçleriyle mücadele ediyor. Öğrencilere fotokopi hazırlayan öğretmenler eksikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Öğrencilerin kitapsız kalması sonucu yardımcı kitap arayan ailelere de bir darbeyi okul önlerindeki fırsatçılar vuruyor. Okullardaki kitap eksikliğini fırsata çeviren bazı kırtasiyeciler de yardımcı kitapları fahiş fiyatlara satıyor. Olayla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise FETÖ'ye mensup olduğu tespit edilip kapatılan yayınevleri yüzünden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin tüm kitapları, 2. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrencilerin ise bazı ders kitaplarının eksik kaldığını kaydettiler. Yetkililer, "Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri en kısa sürede tamamlamak için tüm hızıyla çalışıyor" dedi.

2016 - 2017 eğitim öğretim yılının sadece kitap eksiği ile değil birçok eksikle başladığını öne süren Türk Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, okulların erken açıldığını iddia ederek, "Bir ay önce 2016-2017 eğitim yılına başlamak için çok erken"demiştik. Fakat bizi dinlemediler ve on binlerce öğrencimizi mağdur ettiler, umuyoruz ki en kısa sürede mağduriyetler ortadan kaldırılır" diye konuştu 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: fetö


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!