Bursa'da FETÖ'nün kapanan yayınevleri yüzünden binlerce öğrenci kitaplarını alamadı. Müfredat üzerindeki değişiklikler ve basın evlerinin kapatılması nedeniyle öğrencilere henüz yeni eğitim öğretim yılına ait kitaplar dağıtılamazken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gerektiğinde öğrencilerin kitapları internet üzerinden indirebileceğini belirtti. Bir çok okul önünde yardımcı kitapların karaborsa olarak satılmasına velilerden tepki geldi. Okulların açılmasının ardından 10 gün geçmesine rağmen ilköğretim öğrencilerine hala kitaplar dağıtılamadı. Kapatılan Fetullahçı terör örgütüne bağlı yayınevleri yüzünden okul kitapları basılmayan öğrenciler okul önlerinde satılan yardımcı kitapları alarak eğitime başladı. Birçok okulda 1. sınıf örencileri MEB tarafından kitap dağıtımı yapılamadığı için okul önlerinde satılan yardımcı kitaplara akın etti. 2. 3. ve 4. sınıflarda ise birçok ders kitabı dağıtılmadı. FETÖ yüzünden mağdur olan aileler ücretsiz dağıtılan kitapları bulamadıkları için yardımcı kitaplara yüzlerce lira vermek zorunda kaldı.

Öğretmenlerin eğitime bir an önce başlamak istemesi aileleri kitap almaya zorunlu kıldı. Çocukların derslerden geri kalmaması için zorunlu olarak yardımcı kitapları para vererek almak zorunda kalan aileler bu duruma kısa sürede çözüm bulunmasını istedi. Okul yönetimleri ise öğrencilerin eksiklerini tamamlamak için var güçleriyle mücadele ediyor. Öğrencilere fotokopi hazırlayan öğretmenler eksikliklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Öğrencilerin kitapsız kalması sonucu yardımcı kitap arayan ailelere de bir darbeyi okul önlerindeki fırsatçılar vuruyor. Okullardaki kitap eksikliğini fırsata çeviren bazı kırtasiyeciler de yardımcı kitapları fahiş fiyatlara satıyor. Olayla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise FETÖ'ye mensup olduğu tespit edilip kapatılan yayınevleri yüzünden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin tüm kitapları, 2. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrencilerin ise bazı ders kitaplarının eksik kaldığını kaydettiler. Yetkililer, "Milli Eğitim Bakanlığı eksikleri en kısa sürede tamamlamak için tüm hızıyla çalışıyor" dedi.

2016 - 2017 eğitim öğretim yılının sadece kitap eksiği ile değil birçok eksikle başladığını öne süren Türk Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, okulların erken açıldığını iddia ederek, "Bir ay önce 2016-2017 eğitim yılına başlamak için çok erken"demiştik. Fakat bizi dinlemediler ve on binlerce öğrencimizi mağdur ettiler, umuyoruz ki en kısa sürede mağduriyetler ortadan kaldırılır" diye konuştu

Yusuf Ali Arslan