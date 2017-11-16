Diğer
Kategoriler

FETÖ zanlısı, ‘çok gizli’ ibareli bilgi notunu yutarken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bugün düzenlenen operasyonda yakalanan M.S.E. adlı zanlı, örgütün Afganistan ‘İmamı'na yazdığı tespit edilen 'çok gizli' ibareli bilgi notunu yutarken polise yakalandı.

FETÖ zanlısı, çok gizli ibareli bilgi notunu yutarken yakalandı

16 Kasım 2017 17:14

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'da hesap açtırdığı ve bu hesaplara para yatırdığı tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun İstanbul ayağında, örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya’ya katılım hesabı açtıran şüphelilerden M.S.E.’nin, baskında polisi karşısında görünce panikleyerek cüzdanında taşıdığı ‘çok gizli’ ibareli bilgi notunu ağzına atarak yutmaya çalıştığı belirlendi. Durumu fark eden polis, şüpheli M.S.E.’yi yere yatırarak ağzını açtı. Zanlının ağzından yutmak üzereyken iki parçadan oluşan bilgi notu çıkarıldı. Kurtarılan bu bilgi notunun, FETÖ’nün Orta Asya için “uydu devlet” olarak seçtiği Afganistan'daki 'FETÖ imamı'na yazılan Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilere yönelik gizli bilgi içerdiği öğrenildi. Emniyete intikal eden deliller arasındaki 'çok gizli' ibareli notun içeriğine ilişkin daha detaylı bilgiye henüz ulaşılamadı.

Sadık Kahraman

 

Etiketler: FETÖ zanlısı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç