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FETÖ zanlısı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

FETÖ zanlısı olarak aranan bir kişi kendisini Iraklı göçmen olarak tanıtıp, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ zanlısı Yunanistana kaçarken yakalandı

15 Şubat 2018 17:23

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı yolunda ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, hareket halindeki fiber tekneye operasyon düzenlendi. Kuşadası açıklarında gerçekleşen operasyonda tekne içerisinde 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, teknedeki 1 ve 4 erkeğin Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Kendisini Iraklı göçmen olarak tanıtan bir kişinin ise aslında KHK ile memurluktan ihraç edilen ve Erzincan’daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ö.B. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan FETÖ zanlısı Ö.B. sahil güvenlik ekipleri tarafından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Irak uyruklu kaçak göçmenler ise ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi. 

Zafer Hacısalihoğlu

 

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