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FETÖ’cü 2 avukat sürat motoruyla Yunanistan’a kaçacakmış

Yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken Kuşadası’nda yakalanan Konya Barosu’na kayıtlı FETÖ-PDY üyesi iki avukatın sürat motoru ile Yunanistan’a kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

FETÖcü 2 avukat sürat motoruyla Yunanistana kaçacakmış

13 Ekim 2016 08:34

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Kuşadası Değirmendere Mahallesi’ndeki bir villaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyesi Mehmet Şimşek ve Ahmet Bal isimli iki avukat yakalandı. Konya Barosu’na kayıtlı oldukları ve FETÖ üyesi olmak suçundan Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında arama kararı çıkarıldığı tespit edilen iki avukat Kuşadası’ndaki sorgulamalarının ardından Konya polisine teslim edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ-PDY üyesi olduklarının belirlenmesiyle Konya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama kararı çıkarılan Mehmet Şimşek ve Ahmet Bal isimli avukatların bu kararın ardından kaçtıkları ve Kuşadası’na gelerek Değirmendere Mahallesi’nde lüks bir villa kiraladıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 aydır sahte kimlikle bu villada yaşamlarını sürdüren iki avukatın çevreden sürat motoru kiralamak için girişimde bulundukları ve sürat motoruyla Kuşadası’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçarak, iltica etmeyi planladıkları belirlendi. İki avukatın Kuşadası’nda saklandıkları villada detaylı arama yapan Kuşadası KOM ekiplerinin çok miktarda Türk Lirası, Dolar ve Euro ile birlikte dijital verilere de el koyduğu öğrenildi.
 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: 2 avukat, fetö, sürat motoru, Yunanistan’a kaçacakmış


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