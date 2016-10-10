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FETO’cu 'ablalar', adliyeye çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında doktorluktan ihraç edilen ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek üzere geldikleri Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalanan 2 kadın ile kadınları yurt dışına kaçırmak isteyen 2 kişi adliyeye sevk edildi.


10 Ekim 2016 17:07

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluktan ihraç edilen ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek için geldikleri Keşan’daki bir otelde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan ‘doktor ablalar’ F.D. ve B.E. ile 2 şüpheliye yardım eden M.B. ve E.B., emniyet müdürlüğündeki 6 günlük sorgularının ardından, devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.

Yüklü miktarda para ve sığınma talebi için yazılı kağıtlar
Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan B.E.'nin yapılan üst aramasında biri iptal edilmiş 2 pasaport, kredi kartları, sim kart, 4 bin 985 Dolar, bin 750 Euro, 110 TL para, çizgisiz kağıt üzerine İngilizce yazılmış, "Türkiye'de 100 bin kişi işten atıldı" ve "Türkiye'de durum çok karışık olduğu için güvenli bir ülke değil" yazılı not, F.D.’nin üzerinde ise biri iptal edilmiş 2 pasaport 3 bin Euro, 35 TL, flaş bellek ile sim kart ele geçirilmişti.

Turgay Balcı 

 


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